Его тело нашли на расстоянии 20 метров от берега.

В Сети появилось видео, на котором житель Днепропетровщины ныряет в прорубь и уходит под лед. Его тело подняли на поверхность на следующий день.

Видео опубликовал Telegram-канал Труха.

Известно, что инцидент произошел еще 5 февраля. Мужчины прорубили лед возле Каховского водохранилища

Один из них попросил снять на видео, как он будет нырять. Он разделся, пригнул в воду, но тут же ушел под лед.

На видео можно увидеть, как его друг пытается прорубить лед у того места, где он нырял, однако не может определить, где тот находится.

Осторожно! Видео содержит шокирующие кадры!

На следующий день спасатели нашли его тело на расстоянии 20 метров от берега.

Ранее сообщалось, что в России мать насильно искупала маленького сына в проруби. Ребенок вырывался и кричал.

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