Как правильно это делать сперва показывали водолазы, а потом к спасению человека привлекли и спасателей.

Что делать, если человек провалился под лед, и какую домедицинскую помощь нужно оказать при обморожении — спасатели из Винницкой области организовали обучение для своих коллег.

По словам водолаза-спасателя Александра Слободянюка, достать человека из воды можно несколькими способами, главное - не паниковать, пишет Суспільне.

"Нужно попробовать проверить лед на прочность и пытаться выбраться самостоятельно, главное не становиться ногами на лед, а ползти", - сказал Слободянюк.

Как правильно это делать сперва показывали водолазы, а потом к спасению человека привлекли и спасателей. Их задачей было спасти утопленника с помощью спасательного круга.

Правила безопасности на льду простые, говорят спасатели. Прежде всего:

не выходить на лед тоньше пяти-семи сантиметров,

не делать это в темное время суток,

не скапливаться группами,

не оставлять на льду детей без присмотра.

В случае, если вы провалились под лед, то:

не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие, не кричите, если рядом никого нет – вы только зря потратите силы, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание, избегайте погружения с головой;

раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение;

попробуйте осторожно налечь грудью на край льда и закинуть одну, а затем и другую ногу на лед;

выбравшись на лед, перекатитесь и отползайте в ту сторону – откуда вы пришли, где прочность льда уже известна, медленно ползите к берегу.

Врач группы водолазно-спасательных работ Дмитрий Петришин показал, как оказать первую медицинскую помощь, а именно: как пользоваться дефибриллятором, делать непрямой массаж сердца и как действовать при обморожении.

Напомним, как писал УНИАН, только за последний месяц 2021 года обманчивый лед унес жизни более трех десятков человек, а спасли из воды – еще больше "смельчаков".

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