Стоимость справки составляла от 450 до 850 грн.

В Киеве разоблачили лиц, которые массово подделывали ПЦР-тесты, а также медицинские карточки о вакцинации.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 54-летний мужчина в сговоре с представителями туристических фирм наладил схему подлога и выдачи фальшивых результатов ПЦР-тестов с отрицательным результатом на коронавирус, выданных якобы украинскими и зарубежными лабораториями, а также медицинских карт о вакцинации человек.

Туристические фирмы занимались оформлением документов для выезда за границу, в частности для отдыха в другие страны. В качестве дополнительной услуги работники предлагали клиентам уже готовые ПЦР-тесты от якобы украинских лабораторий для выезда за границу и ПЦР-тесты от имени зарубежных лабораторий для возможности въезда на территорию Украины. Кроме этого, указанные лица также изготавливали фальшивые медицинские карты о проведении вакцинации лиц от коронавирусной болезни.

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Изготавливались поддельные справки в течение суток после поступления заказа. Их стоимость составляла от 450 до 850 грн в зависимости от уровня качества фальшивки (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже) и лиц, которые "привели" клиента.

По оперативным данным, схема существовала с осени 2020 года. При этом никаких тестов клиентам не делали.

В настоящее время установлено, что за май-сентябрь 2021 года реализовывали 30-50 справок в день, а общее количество лиц, которые воспользовались "услугами" дельцов, составляет более 3 500 человек.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении участникам схемы.

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Автор: Светлана Закелова