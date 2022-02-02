Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

На Черниговщине депутата Городнянского городского совета будут судить за убийство по неосторожности. Он застрелил во время охоты полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что в конце ноября 2021 года депутат, занимающий должность начальника Черниговского районного управления ГСЧС охотился с товарищами недалеко от села Майское на Черниговщине.

"Депутат задел своим выстрелом инспектора полиции Черниговщины, который охотился вместе с ним. В результате огнестрельного ранения в голову мужчина скончался в больнице на следующий день", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во время выстрелов из охотничьего ружья по движущемуся зверю депутат вышел из своего сектора обстрела. Также он не убедился в безопасности своих выстрелов и не предусмотрел, что на линии ведения огня могут появиться люди.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине охотник на охоте случайно застрелил знакомого.

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