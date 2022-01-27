Пятиметровый памятник купила фирма из Запорожья. Его хотят переплавить на продукцию.

Бронзовый памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину, установленный на центральной площади города Новгород-Северский на Черниговщине, продали сегодня через аукцион за 714 тыс. грн.

Как сообщает корреспондент УНИАН, начальная цена статуи весом 4200 кг и высотой 5 метров составляла 394 тыс. грн.

На аукционе на торговой площадке Prozorro выкупить памятник пытались 8 участников. Победу одержало ООО "Сяйвомет" из Запорожья.

На сайте общества отмечается, что это специализированное металлургическое предприятие, которое занимается производством сплавов цветных металлов из лома, отходов и первичных материалов. Представитель предприятия по телефону отметил, что многотонный бронзовый памятник приобретен для переплавки с последующим изготовлением продукции.

Как пояснили в Новгород-Северском городском совете, вырученные средства от продажи памятника планируют направить на благоустройство города. Возможно, обновят площадь или отремонтируют памятник Новгород-Северскому князю Игорю. Окончательное решение пока не одобрено.

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Продать памятник Ленину как лом решили депутаты местного совета летом 2021 года. Балансовая стоимость статуи в то время составляла 150 тыс. грн.

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