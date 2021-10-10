Возле одного из сел Черновицкой области в субботу произошел смертельный взрыв, сообщили в полиции.

В Черновицкой области (Буковина) житель города Ривне погиб в лесу во время поисков исторических ценностей – подорвался на артиллерийском снаряде одной из прошлых войн.

Несчастный случай произошел в субботу, 9 октября, в лесу недалеко от села Добрыновцы, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

К правоохранителям поступило сообщение от 48-летнего жителя Ривне о том, что в лесу его знакомый погиб от взрыва неизвестного предмета.

По информации полиции, погибшему 53 года.

Сведения о трагедии следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с отметкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце сентября стало известно, что возле села Поташня Киевской области женщина пошла в лес по грибы и нашла там гранату РГД-33 времен Второй мировой войны (1 сентября 1939 – 2 сентября 1945 года).

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Авторы: Николай Кобылюк, Екатерина Присяжнюк