Житель Измаила предложил 3 тыс. долл. контрразведчикам СБУ за выдворение африканца из Украины.

В Одесской области задержали мужчину за попытку подкупа контрразведчиков Службы безопасности Украины, чтобы те выдворили из Украины гражданина одной из стран Африки - его конкурента в "любовном треугольнике". Об этом рассказали в региональном главке Национальной полиции.

"51-летний житель города Измаил (Одесская область) выразил оперуполномоченному и начальнику одного из отделов подразделения контрразведки Управления Службы безопасности Украины в Одесской области предложение предоставить им 3000 долларов взятки", - говорится в сообщении.

Злоумышленник хотел, чтобы за эти деньги контрразведчики организовали проверку законности пребывания на территории Украины 29-летнего гражданина одной из стран Африки, который проживает в Одессе, и в дальнейшем принудительно выдворили его за пределы нашего государства.

Видео дня

По данным правоохранителей, в обмен на 3000 долларов мужчина хотел избавиться от иностранца, который препятствовал ему в "сердечных делах". При этом злоумышленник требовал предоставить ему фото соперника на пограничном пункте и документов с информацией о запрете въезда ему в Украину в течение трех лет.

"Таким образом мужчина стремился избавиться от ухажера своей знакомой и своего конкурента", - говорят в полиции.

Правонарушителя задержали сразу после передачи представителям спецслужбы оговоренной суммы и получения имитационного изображения иностранца в пограничном пункте Одесской области.

По словам старшего следователя по особо важным делам ГУНП в Одесской области Андрея Кувшинова, фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение предоставления и дача взятки должностному лицу). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым он уже воспользовался.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, взятка была предложена в мае 2024 года.

"Соперник" злоумышленника - гражданин Кении. Задержали фигуранта в начале июня. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 181 тыс. гривен залога.

Другие преступления, совершенные в Одесской области

В Одессе недавно застрелили мужчину из-за того, что он сделал замечание жителю одной из квартир многоэтажки относительно громкой музыки. Жертвой стал 28-летний мужчина, который приехал из соседней области на выходные к брату в Одессу.

Ночью они услышали громкую музыку и шум, доносившиеся из квартиры на девятом этаже. Братья поднялись к шумным соседям и постучали в дверь. Когда житель квартиры вышел, они сделали ему замечание относительно шума, но тот начал вести себя агрессивно. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Тогда злоумышленник зашел в квартиру, взял пистолет, и, вернувшись, несколько раз выстрелил в одного из них, попав в грудь. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. Подозреваемого в убийстве задержали.

Вас также могут заинтересовать новости: