В КГГА заявили о гидравлических испытаниях на теплосети.

На мосту Патона в очередной раз прорвало теплосеть, видео инцидента опубликовали в сети.

Видеозапись появилась в Telegram-канале "Київ оперативний". На кадрах можно видеть, что вода широким потоком летит из-под моста в Днепр.

Как сообщили в КГГА, сегодня на мосту проводились гидравлические испытания. Так на мосту нашли и локализировали повреждение теплосети. Сейчас ведутся подготовительные работы для ремонта.

Прорывы на мосту Патона

Это уже четвертый за месяц прорыв трубы на мосту Патона.

Прорывы теплосети фиксировались на мосту 2 июля, 11 июля и 21 июля. Во всех случаях очевидцы могли видеть, что с моста летит вода.

В КГГА напомнили, что магистральный трубопровод под мостом Патона был построен более полувека назад - в 1962 году. Он обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Автор: Дмитрий Захаров