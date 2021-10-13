Молодежь, исполняя гимн страны-агрессора, держала руку на сердце.

Компания школьников из Вишневого (Киевская область) пела гимн страны-агрессора на домашней вечеринке. После огласки в сети подросткам пришлось извиняться.

Ролик с караоке под российский гимн в сеть выложили сами виновники. На отснятых кадрах компания юношей и девушек в частном доме исполняли гимн РФ на фоне большого российского флага на плазме.

Молодежь держала руку на сердце и следовала за текстом на экране.

Однако среди школьников были и те, кто отнесся к такому развлечению с возмущением.

"А я – за Украину", – ответила одна из девушек, сидя перед плазмой и показывая неприличные жесты в сторону флага страны-агрессора.

В сети вместо одобрения сверстников провокаторы получили комментарии с критикой. После огласки фигуранты скандала вынуждены были извиняться на камеру.

"Прошу прощения, что пела гимн РФ. Хочу сказать, что я никого не хотела этим задеть. На своих ошибках я учусь, такого больше не допущу. Слава Украине и Украина превыше всего", – прокомментировала одна из несовершеннолетних нарушительниц.

Другой парень тоже утверждает, что раскаивается.

"Я извиняюсь за то, что пел гимн России, извиняюсь перед всей Украиной. Я могу встать на колени ради прощения. Больше такое не повторится никогда в жизни" , – пообещал школьник.

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Автор: Виолетта Орлова