Существует четыре вида повесток, за их игнорирование может наступить как административная, так и уголовная ответственность.

Правозащитница Виктория Тютюнникова пояснила, означает ли получение повестки из военкомата то, что гражданина сразу мобилизуют.

Об этом правозащитница рассказала в эфире информационного телемарафона 11 июля.

По ее словам, существует несколько видов повесток.

"Первый вид повестки для уточнения данных. Цель - восстановить данные о призывниках в военном комиссариате. К таким данным относятся личные контакты, информация о состоянии здоровья, составе семьи, месте работы и прочее", - пояснила Тютюнникова.

Второй вид повестки на прохождение медицинского осмотра. Цель такой повестки - выяснить состояние здоровья и пригодность гражданина к службе.

Третий вид повестки – именно о призыве на срочную военную службу. "Именно такой вид повесток и тревожит всех в настоящее время. Приняв такую повестку и не появившись, лицо уклоняется от призыва и рискует быть привлечен к уголовной ответственности", - акцентировала Тютюнникова.

Она отметила, что только четвертый вид повестки означает то, что нужно прибыть на призывной участок. "То есть это уже мобилизационное распоряжение. Такой вид повестки вручают военнообязанным, которые уже прошли медицинскую комиссию, являются годными к несению срочной службы и это обязывает гражданина явиться на основной сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации", - подчеркнула Тютюнникова.

Правозащитница отметила, что законодательных требований относительно конкретного места вручения повесток нет, поэтому вручать повестки можно в любом людном месте после установления личности – это не запрещено. "Вручать повестки могут сотрудники военкомата – это сейчас территориальный центр комплектования, представители органов местного самоуправления и представители органов внутренних дел. После того, когда установили личность, проверили ее паспорт, какой-то другой документ, подтверждающий личность, могут вручать повестку", - пояснила Тютюнникова.

Она отметила, что в повестке обязательно должно быть указано: фамилия, имя, отчество, адрес проживания лица, реквизиты распоряжения территориального центра комплектования, адрес центра комплектования, куда нужно прибыть лице, вид повестки, перечень документов, которые с собой нужно принести. А также фамилия, имя, отчество руководителя центра комплектования и его подпись и печать", - проинформировала Тютюнникова.

Правозащитница отметила, что в случае игнорирования повесток гражданином существует как административная, так и уголовная ответственность. "Если это первый или второй вид повестки для уточнения данных или прохождения медицинской комиссии, здесь наступает административная ответственность – от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан", - рассказала эксперт. За игнорирование повесток третьего или четвертого вида, по ее словам, наступает уголовная ответственность от ограничения свободы до трех лет до лишения свободы от трех до пяти лет.

Также она добавила, что все переселенцы - мужчины призывного возраста должны в течение семи дней встать на учет в центре комплектования по месту их временного проживания.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

В сухопутных войсках ВСУ рассказали: практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

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