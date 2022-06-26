В командовании отметили, что на самом деле понятие "очереди мобилизации" в Украине очень условное.

Из-за полномасштабной войны России в Украине пока до 23 августа 2022 действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных в ряды ВСУ. Территориальные центры комплектации и социальной поддержки военнослужащих (военкоматы - УНИАН) занимаются вручением повесток военнообязанным.

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбача, вручение повесток на пляжах, рынках, в очередях не противоречит ни закону, ни логике всеобщей мобилизации, пишет "Апостроф".

"Если по моим словам кто-то понял, что есть какие-то разграниченные очереди, то их нет. Сначала мобилизовали резервистов. Затем — другие категории. Вообще есть такое понятие, как очереди. Но его можно было бы применять, если бы была какая-нибудь подготовка, а здесь подготовки нет, была открыта необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет", - отмечал Горбач.

Вместе с тем, по словам адвоката Ивана Либермана, повестку можно получить даже на границе.

"Сейчас правоохранительными органами принимаются серьезные решения касательно тех, кто находится за границей. Если по каким-то причинам мужчины от 18 до 60 лет возвращаются в Украину, им сразу же на границе дают выбор: либо уголовное преследование, либо подписание в получении повестки", - говорит Либерман.

Но в западном межрегиональном управлении Минюста успокоили: получение повестки еще не означает, что человека обязательно призовут в ряды ВСУ.

Так, в Украине есть 4 вида повесток:

повестка для уточнения учетных данных военнообязанного: семейное положение, место работы, наличие детей;

повестка для прохождения врачебной комиссии, которая обязывает призывника пройти медосмотр, с дальнейшем принятием решения о годности к службе;

повестка-призыв на военную службу;

мобилизационное распоряжение.

"Именно мобилизационное распоряжение вручается военнообязанным лицам, прошедшим медицинскую комиссию и признанных пригодными к несению военной службы. В нем должна быть указана обязанность явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации", - резюмировали в ведомстве.

Если же отказаться от повестки и не прийти в военкомат, то это может быть расценено как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (статья 336 УК Украины) и грозит лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

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