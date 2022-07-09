Добровольно женщин на военную службу могут взять только в мирное время. Во время военного положения мобилизация действует для всех военнообязанных.

В Украине с 1 октября 2022 года Минобороны начинает воинский учет женщин, чья специальность входит в утвержденный перечень профессий.

Как пояснила юрист "Юридической сотни" Наталья Фещик в эфире 24 канала украинский закон о воинской обязанности и военной службе гласит, что в мирное время женщин в ряды ВСУ могут взять только в добровольном порядке.

Однако, если идет речь о военном положении, тогда украинок могут мобилизовать наравне с мужчинами.

"На сегодня у нас действует второй указ президента о мобилизации, если не считать периода довоенного состояния антитеррористической операции", – пояснила Фещик. - "Когда мы анализируем эти указы, там не идет речь о гендерном разграничении – женщин и мужчин. Там употребляется единый термин "военнообязанные лица". То есть де-юре и сегодня женщины должны быть мобилизованными".

По словам экспертки, ей неизвестно ни одного случая принудительной мобилизации женщин. Поэтому сегодня происходит исключительно добровольная мобилизация и контрактная служба военнослужащих.

"Как это будет в следующем указе президента и как это будет после 1 октября, мы будем видеть только в следующих нормативно-правовых актах", – отметила эксперт.

По ее мнению, по логике и по степеням подготовки нормативно-правовых актов, вряд ли в указе президента Украины будет разделение на женщин и мужчин.

"Скорее всего, снова будет употреблен термин "военнообязанные". Другой вопрос, как это будет работать на практике", - говорит юристка.

Отметим, из-за полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский объявил 24 февраля всеобщую мобилизацию, во время которой могут призвать к военной службе всех военнообязанных граждан 18-60 лет.

С этого момента количество добровольцев женского пола среди военнослужащих увеличилось.

"С 24 февраля по сегодня у нас мобилизованы около 1000 женщин — это те, которые сами добровольно пришли и заявили о желании служить", — сообщала заместитель Министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Также по словам Маляр, начиная с 2014 года ни одна женщина не была принудительно мобилизована на военную службу. Относительно этого она отмечала и раньше: вопрос о мобилизации женщин в Украине сейчас не стоит. Маляр подчеркнула, что действует указ президента о мобилизации, в котором прописано плановое количество людей, которых необходимо мобилизовать.

В Минобороны заявляли, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

Ранее, в СНБО опровергли самые распространенные фейки о призыве на службу женщин Украины. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что женщинам не будут запрещать выезжать за границу.

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