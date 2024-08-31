По версии ТЦК, мужчина "добровольно" бросил посреди дороги несовершеннолетнего сына и полсотни пассажиров, за которых был ответственным, чтобы пройти ВВК и отправиться на военный полигон.

Водитель туристического автобуса из Полтавы, которого накануне задержали в Ивано-Франковской области работники местного ТЦК, нарушил правила воинского учета, не имеет права на отсрочку и не был забронирован. Об этом сообщает Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

"Во время проведения мобилизационных мероприятий мобильной группой Надвирнянского ТЦК и СП Ивано-Франковской области был обнаружен гражданин Украины призывного возраста. В ходе общения с ним выяснилось, что он нарушил воинский учет и не имеет права на отсрочку или бронирование. Учитывая это, гражданину предложили пройти военно-врачебную комиссию, на что он добровольно согласился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе, после чего его направили для прохождения базовой военной подготовки в один из учебных центров.

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"Снова подчеркиваем важность обновления военно-учетных данных и наличия при себе соответствующих документов (как в бумажном виде, так и в приложении "Резерв+"). Это поможет избежать нарушений законодательства и неприятных ситуаций", - отметили в ТЦК.

Скандал с задержанием водителя автобуса на Ивано-Франковщине

Как писал УНИАН, накануне в городе Яремча мобильная группа в составе правоохранителей и работников ТЦК задержала водителя туристического автобуса с Полтавщины, который перевозил 50 пассажиров.

Как рассказали "Суспільному" пассажиры, которые стали свидетелями происшествия, водителя вместе с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в автомобиль и забрали. Пассажиры автобуса остались на улице. С водителем ехал его 14-летний сын, который остался один.

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