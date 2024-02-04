В суде слова о том, что мужчину до 27 лет не могут призвать, опровергли.

В Хмельницкой области суд вынес приговор мужчине, который не пришел в военкомат после получения повестки, поскольку считал, что мобилизовать могут только тех, кто старше 27 лет. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Как пишет ТСН, об этом говорится в приговоре Изяславского районного суда Хмельницкой области. Отмечается, что в июле 2023 года прошел ВЛК – его признали годным к службе. Когда мужчине вручили повестку, он в военкомат не явился. Во время заседания суда он пояснил, что не появился, "поскольку считал, что до 27 лет его мобилизовать не могут" и добавил, что служить не желает, поскольку опасается за свою жизнь.

В суде слова о том, что мужчину до 27 лет не могут призвать в армию, опровергли. Там объяснили, что на военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации.

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"Призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации осуществляется для доукомплектования военных должностей, предусмотренных штатами военного времени, в сроки, определенные мобилизационными планами Вооруженных сил Украины и других военных формирований", – говорится в пояснении.

Отмечается, что мужчина был взят на учет военнообязанных и зачислен в запас согласно абз. 5 ч. 10 ст. 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" еще в феврале 2016 года.

Мобилизация в Украине: актуальные новости

30 января Кабинет министров передал в Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. В частности, им предлагают снизить призывной возраст с 27 до 25 лет. Кроме того, в случае его принятия, в Украине отменят срочную службу. В качестве альтернативы предлагают базовую военную подготовку для людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич говорит, что в правительственном законопроекте о мобилизации есть недостаток. В документе нет нормы о ротации наших воинов.

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