В нем украинцы смогут обновить свои данные, а ТЦК – отправить повестку.

В случае принятия новой версии законопроекта о мобилизации, украинцы будут иметь 60 дней, чтобы внести свои данные в электронный кабинет. Об этом сообщил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

"Что важно, что способы уточнения будут разные, но если уже функционирует кабинет – удобнее всего это будет сделать там, но остаются ТЦК и СП, ЦПАУ и так далее. В общем, электронный кабинет просто дает возможность меньше бегать. Уточнить данные можно будет там. И это значительно проще, и это позволит охватить большее количество людей и, соответственно, значительно качественнее приобщать людей к войску", – пояснил Павлюк.

По словам представителя Минобороны, кабинет будет использоваться и ТЦК. Для того, чтобы отправлять людям электронные повестки.

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"В этом же электронном кабинете человек может получить сообщение о том, что он должен появиться в ТЦК и СП. Электронная повестка – это сообщение, которое поступает в электронный кабинет. И в общем, оно только этим отличается от обычной повестки. Ничего другого не меняется, то есть все нормы, которые действовали относительно сроков прибывания по обычной повестке, они и здесь применяются", – сказал Павлюк.

Законопроект о мобилизации: основные положения

В Верховную Раду подали обновленную версию законопроекта, согласно которому всеобщая мобилизация в Украине "заиграет новыми красками". Если депутаты проголосуют "за", а президент подпишет законопроект, новые правила вступят в силу.

В частности, призывной возраст граждан уменьшится с 27 до 25 лет. Также произойдет отмена срочной службы – вместо нее введут обязательное прохождение базовой военной подготовки.

Кроме того, законопроект предлагает ряд ограничений для уклонистов. Однако, в отличие от предыдущей версии документа, эти ограничения будут накладываться в судебном порядке.

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