Накладывать ограничения на уклонистов в обновленной версии законопроекта о мобилизации предлагают через суд.

Во вторник, 30 января 2024 года, Кабинет Министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Отмечается, что комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами.

"Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных", – говорится в сообщении.

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В Минобороны рассказали об основных положениях обновленного законопроекта:

определяется четкий срок службы на период военного положения;

на период военного положения; люди с инвалидностью всех групп – освобождены от военной службы;

добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации;

предоставляется ежегодный основной отпуск во время действия военного положения, в течение календарного года может предоставляться частями. Не менее 15 календарных дней;

во время действия военного положения, в течение календарного года может предоставляться частями. Не менее 15 календарных дней; военнослужащие, освобожденные из плена – получат дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного обеспечения, если они решили продолжить службу;

после мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку сроком в 2-3 месяца . Человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации;

. Человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации; срочная служба отменяется . Вместо нее вводится базовая военная подготовка. Человек в возрасте 18-24 лет самостоятельно выбирает, когда пройти военную подготовку. Сама подготовка будет занимать максимум 5 месяцев, при этом за человеком сохраняется его рабочее место, чего нет в действующем законодательстве;

. Вместо нее вводится базовая военная подготовка. Человек в возрасте 18-24 лет самостоятельно выбирает, когда пройти военную подготовку. Сама подготовка будет занимать максимум 5 месяцев, при этом за человеком сохраняется его рабочее место, чего нет в действующем законодательстве; человеку не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или в ЦПАУ. Электронный кабинет будет создан на базе реестра военнообязанных "Оберіг";

можно переезжать в другие города без разрешения ТЦК . После переезда нужно будет встать на учет по новому адресу;

. После переезда нужно будет встать на учет по новому адресу; учет для всех. Исключается право на отсрочку от призыва у государственных служащих, работников БЭБ, ГБР, Государственной исполнительной службы. Работники Нацпола, ГБР, НАБУ, прокуратуры, БЭБ, Службы судебной охраны и патронатной службы больше не будут иметь отсрочки;

государственные служащие бронируются как все. Категория "Б" и "В" – 50% от военнообязанных в определенном органе;

главы городских и поселковых советов, территориальных общин – имеют бронь. Военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления – 50% от военнообязанных;

денежное обеспечение минимум 20 тыс. грн за месяц без учета дополнительного вознаграждения. Дополнительное вознаграждение на период действия военного положения от 30 до 100 тыс. грн.

Ограничения для уклонистов

Примечательно, что налагать ограничения на уклонистов в обновленной версии законопроекта о мобилизации предлагают через суд, тогда как в начальной версии документа их директивно мог вводить ТЦК. На военнообязанного могут наложить следующие ограничения:

временное ограничение в праве на выезд за пределы Украины;

временное ограничение физического лица в праве управления транспортным средством;

наложение ареста на средства и другие ценности физического лица, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных раманцах в эмитентах эпектронных денег, на счетах в ценных бумагах депозитарных учреждениях.

Суд рассматривает требование военкомата в течение 15 дней, жалоба на отказ в открытии дела будет приниматься в течение 10 дней. Если стороны не явились в суд, дело будет рассматриваться в письменной форме.

Ограничения на уклонистов будут накладывться на срок до выполнения таким лицом требования территориального центра комплектования и социальной поддержки о выполнении обязанностей военнообязанным, резервистом.

Повестки

В законопроекте предусмотрено, что повестки будут приходить также в электронный кабинет призывника.

Отмечается, что граждане будут обязаны:

регистрировать электронный кабинет призывника-военнообязанного;

проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе согласно решению ВЛК.

Другие важные моменты

В то же время в новом законопроекте исключена норма защиты от призыва для тех, кто имеет жену (супруга или родителей) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц.

Также в законопроекте прописана необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ. Это требуется на период мобилизации всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящим на учете (сняты с него).

Призывной возраст снизят с 27 до 25 лет.

Мобилизация в Украине: что предшествовало

25 декабря Кабинет Министров подал в Раду законопроект о мобилизации. В этом документе предполагалось снижение призывного возраста, а также ряд ограничений в отношении уклонистов.

Однако в законопроекте обнаружили ряд недостатков. В частности, речь шла о коррупционных рисках. Глава парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина отмечала, что работники ТЦК не должны получить возможность сразу же вносить в реестры уклонистов людей, у которых действительно были причины не явиться в военкомат, а других "не видеть" месяцами.

Из-за подобных нюансов правительственный законопроект о мобилизации решили вернуть на доработку. 11 января Кабмин его отозвал. Позже в Минобороны сообщили, что наработали новую редакцию документа.

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