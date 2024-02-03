Глава бюджетного комитета ВРУ добавила, что увеличить собственные поступления на 40% за несколько месяцев является трудной задачей.

Мобилизация от 400 до 500 тысяч военнообязанных, а также дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут обойтись Украине суммой около 700 млрд гривень. Об этом заявила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа в подкасте Центра экономической стратегии (ЦЭС).

По ее оценке, только на обучение, выплаты и одежду мобилизованным необходимо выделить 322 млрд грн, а еще 400 - на закупку и модернизацию военной техники.

Это составляет 22,5% всех расходов госбюджета или 41% расходов на оборону.

Видео дня

"Средства международных партнеров на нужды армии тратить нельзя. Поэтому речь идет только о внутренних ресурсах", - сказала Пидласа.

По ее словам, чтобы найти деньги, обсуждаются различные варианты - от возвращения прогрессивной ставки НДФЛ (то есть увеличения подоходного налога в зависимости от величины дохода) и налога на роскошь до дополнительного изъятия ресурсов из местных бюджетов.

Она добавила, что увеличить собственные поступления на 40% за несколько месяцев является трудной задачей, в связи с чем "эти разговоры, где взять дополнительные деньги в бюджет, как раз и являются следствием этой потребности".

Мобилизация в Украине - детали

В Украине речь идет о мобилизации еще 500 тысяч человек. О таком количестве упоминали военные на ставке главнокомандующего, утверждал президент. В январе Владимир Зеленский сказал, что не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать.

В случае принятия новой версии законопроекта о мобилизации, украинцы будут иметь 60 дней, чтобы внести свои данные в электронный кабинет. Об этом сообщил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

Новый правительственный законопроект о мобилизации в Украине имеет изъян - там нет нормы о ротации наших воинов. Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сказал, что "на законодательном уровне должна быть обязательно хоть какая-то норма о ротации, о ее сроке".

Вас также могут заинтересовать новости: