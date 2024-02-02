На законодательном уровне обязательно должна быть хоть какая-то норма о сроке ротации, отметил председатель комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Недавно обнародован новый правительственный законопроект о мобилизации в Украине имеет изъян - там нет нормы о ротации наших воинов.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сказал агентству "Интерфакс-Украина", что "на законодательном уровне должна быть обязательно хоть какая-то норма о ротации, о ее сроке".

"...Сейчас этой версии нет, хотя мы на комитете о ней много говорили", - отметил народный избранник. Нардеп также предположил, что его коллеги между первым и вторым чтением предложат внести норму о ротации в проект закона.

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Кабмин в конце января передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. В частности, в документе прописано освобождение от военной службы людей, имеющих инвалидность любой группы. Кроме того, предложено снизить призывной возраст до 25 лет (сейчас составляет 27), отменить срочную службу и ввести электронный кабинет военнообязанного.

Позже нардеп Ирина Фриз сообщила, что законопроект в Раде в первом чтении могут рассмотреть "где-то до 19-20 февраля". Политик добавила, что если документ в первом чтении примут, то в течение следующих 7 или 14 дней к нему могут подавать правки для рассмотрения во втором чтении.

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