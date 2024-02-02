Все должны работать на победу, подчеркнул чиновник.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал новый законопроект о мобилизации и сказал, что главное - это справедливость.

Как заявил чиновник "Українському радіо", не надо забывать, что защита государства - обязанность всех граждан, это прописано в Конституции, соответствующих нормативно-правовых актах. Чиновник подчеркнул, что все должны работать на победу. "Главное - чтобы все было справедливо. Слово "справедливость" звучит у нашего президента (Владимира Зеленского, - Ред.) насчет этого законопроекта как ключевой указатель в этом вопросе...", - отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что закон нужен государству, но пока еще есть только его проект. "Когда депутаты Верховной Рады примут этот акт, когда президент его подпишет, и он уже будет нормой закона, тогда мы сможем говорить, что это норма закона. Сегодня это проект закона, который депутаты Верховной Рады могут принять в той или иной редакции. Это уже право депутатов голосовать за эту норму или каким-то образом ее изменить, отредактировать. Когда будет закон, тогда мы сможем окончательно рассматривать этот вопрос", - сказал он.

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По словам Данилова, "точку" в вопросе должны поставить именно депутаты, а консультации проходили со всеми без исключения участниками процесса, в том числе и с военными.

"На заседании Ставки предыдущая редакция неоднократно дискутировалась, но окончательно версия доделывалась в Кабинете министров, Министерстве обороны соответственно. Думаю, еще будут дискуссии среди депутатов, надо ли нормы править или нет? Однако дождемся окончательной редакции, чтобы делать те или иные выводы, в каком виде будет этот законопроект. Главное - чтобы он был справедливый", - подчеркнул Данилов.

Мобилизация в Украине 2024 - новости, которые стоит прочитать

Напомним, 30 января Кабмин передал в ВР обновленную версию законопроекта о мобилизации. Среди прочего, документом определяется четкий срок службы на период военного положения. Также законопроект предусматривает, что после мобилизации все граждане проходят обязательную военную выучку сроком в 2-3 месяца. Это означает, что человек не может быть отправлен сразу на фронт.

Он определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных и освобождение от военной службы людей с инвалидностью и тому подобное.

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