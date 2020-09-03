Правоохранители установили, что женщина оказалась жительницей Одесской области, 1991 года рождения.

Женщину, которая в Киеве носила младенца в сумке, доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева .

"В настоящее время роженица с младенцем находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Что произошло

Вчера, 2 августа, полицейские заметили на бульваре Леси Украинки взволнованную девушку, которая сообщила им о том, что незнакомая женщина вероятно несет в сумке маленького ребенка.

Женщина начала убегать от правоохранителей и не хотела общаться:

«Во время досмотра вещей женщины, в дорожной сумке мы обнаружили новорожденного ребенка. Совместно с коллегами я безотлагательно вызвал «скорую» и инспекторов ювенальной превенции территориального управления полиции. До приезда специалистов ребенка перевели к машине, на что мать начала агрессивно себя вести», - рассказал один из правоохранителей.

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Что известно о женщине и ее сыне

По данным полиции, остановленная женщина с младенцем оказалась жительницей Одесской области, 1991 года рождения.

Правоохранителям женщина рассказала, что приехала в столицу в поисках работы.

"По предварительной информации, женщина родила младенца за пределами родильного отделения. После первичного осмотра и госпитализации роженица с малышом находится в удовлетворительном состоянии в больнице. Мальчику меньше недели от рождения", - сообщили в полиции.

Как сообщается, в отношении матери ребенка административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, это невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

В настоящее время правоохранители устанавливают контакты родных и проверяют информацию в медицинских учреждениях столицы о рождении гражданкой ребенка.

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Автор: Екатерина Лиманская