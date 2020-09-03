Женщина носила ребенка в клетчатой сумке / скриншот с видео
В Киеве заметили женщину, которая носила двухмесячного младенца в клетчатой сумке.
Читайте такжеВ Одессе будут судить двух воспитателей приюта, в котором истязали детейВидео опубликовал Telegram-канал «Одесса INFO».
Отмечается, что женщина из города Рени Одесской области.
«Мамаша года» переносила маленького 2-х месячного ребенка в клетчатой сумке, в зимней куртке в застегнутом пакете и не видит в этом ничего страшного. В целом у нее шесть детей. Вот такие у нас есть мамы», – отмечается в подписи к видео.
Очевидцы вызвали на место событий полицию, ребенка забрали до выяснения обстоятельств, женщину задержали. По ее словам, она была в парикмахерской.
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