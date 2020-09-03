Очевидцы вызвали полицию.

В Киеве заметили женщину, которая носила двухмесячного младенца в клетчатой сумке.

Читайте такжеВ Одессе будут судить двух воспитателей приюта, в котором истязали детейВидео опубликовал Telegram-канал «Одесса INFO».

Отмечается, что женщина из города Рени Одесской области.

«Мамаша года» переносила маленького 2-х месячного ребенка в клетчатой сумке, в зимней куртке в застегнутом пакете и не видит в этом ничего страшного. В целом у нее шесть детей. Вот такие у нас есть мамы», – отмечается в подписи к видео.

Очевидцы вызвали на место событий полицию, ребенка забрали до выяснения обстоятельств, женщину задержали. По ее словам, она была в парикмахерской.

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Автор: Катерина Шварц