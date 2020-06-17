Стычки в центре Киева: в полиции сообщили о задержании нескольких человек (фоторепортаж)

"Нацкорпус" заявил о задержании 12 активистов организации.

Во время массовых акций и столкновений в центре столицы правоохранители задержали нескольких человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Около 12 часов агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что продолжают обеспечивать публичную безопасность и правопорядок и призывают граждан соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

На странице организации "Национальный корпус" в Twitter сообщается о задержании 12 активистов, их отвезли в Печерское управление полиции.

Как сообщал УНИАН, на улице Лютеранской в центре Киева произошли столкновения между сторонниками и противниками партии Анатолия Шария.

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