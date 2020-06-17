цей матеріал доступний українською

Стычки в центре Киева: в полиции сообщили о задержании нескольких человек (фоторепортаж)

13:07, 17 июня 2020
Происшествия
1041 0

Во время массовых акций и столкновений в центре столицы правоохранители задержали нескольких человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Около 12 часов агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Между участников митингов произошли столкновения / Фото: Нацполиция

В полиции отметили, что продолжают обеспечивать публичную безопасность и правопорядок и призывают граждан соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

На странице организации "Национальный корпус" в Twitter сообщается о задержании 12 активистов, их отвезли в Печерское управление полиции.

Как сообщал УНИАН, на улице Лютеранской в центре Киева произошли столкновения между сторонниками и противниками партии Анатолия Шария.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter