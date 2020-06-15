Под Кабмином протестовали инвесторы жилых комплексов: пострадали двое правоохранителей (фото)

Одному полицейскому бросили на ногу бочку, другого - ударили металлической палкой.

Во время акции протеста под Кабинетом министров пострадали двое полицейских.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, сегодня в столице проводят акцию инвесторы жилых комплексов.

Сначала участники находились на улице Банковой, возле Офиса президента, а затем переместились на улицу Грушевского - к Кабинету министров, где перекрыли движение транспорта.

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В полиции отмечают, что на все просьбы представителей полиции диалога об освобождении проезжей части участники мероприятия не реагировали, зато пытались поставить на дорогу металлические бочки.

"До момента перекрытия улицы Грушевского акция проходила мирно и в правовом поле. Но при попытке восстановить движение транспорта одному полицейскому бросили на ногу бочку, другого - ударили металлической палкой. Таким образом отдельные лица пытались устроить провокацию и спровоцировать столкновение с полицейскими. В настоящее время обоих правонарушителей задержали, они будут отвечать за свои действия", - отметил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Правонарушителей задержали и доставили в управление полиции. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

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