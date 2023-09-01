Всего закупили миллион таких наборов.

Министерство обороны Украины закупило миллион продуктовых наборов для военных, которые оказались некачественными. Оборонное ведомство заключило дополнительное соглашение с коммерческой структурой на сумму 430 миллионов гривень

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих ВСУ, заключенного Министерством обороны Украины с коммерческим обществом. Речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 миллионов грн", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Отмечается, что допсоглашение к договору предусматривало о закупке продуктовых наборов, которые не отвечают нормам питания для, что подтвердило факт принятия Минобороны продукции недолжного качества. Суд подтвердил, что подписание этого документа произошло с нарушением действующего законодательства.

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Скандалы с Минобороны из-за закупок - последние новости

В начале августа СМИ выяснили, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia на поставку летних курток по цене 29 долларов за единицу. Позже в украинских документах заметили уже зимние куртки по 86 долларов.

Глава ведомства Алексей Резников предроложил, что цены в турецких документах могли заменить, чтобы уклониться от налогов в Турции.

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