По словам министра, это не Украина купила куртки по завышенной цене, а турецкий продавец где-то намухлевал со своими налогами.

Министр обороны Украины Алексей Резников пожаловался, что нардеп Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач проигнорировали его предложение заключить пари относительно скандальной закупки зимних курток для военных. Учитывая это, чиновник считает себя правым в этом споре.

Так, в комментарии изданию LIGA.net министр рассказал, что весь скандал возник из-за турецкой стороны - якобы именно там что-то напутали с ценами. По словам Резникова, МОУ в прошлом году закупило в Турции 180 тысяч зимних курток по 86 долларов каждая, а откуда в турецких документах взялась цена в 29 долларов за единицу - министр понятия не имеет.

"Каждая куртка стоила 86 долларов (что сейчас соответствует 3177 грн). Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки 29 долларов (сейчас это 1072 грн) - я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции", - предполагает господин Резников.

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Министр также предложил всем желающим "сгонять в Турцию и купить партию зимних курток за 1072 грн, и чтобы была через несколько недель", наверняка забыв, что "всем желающим" выезд из страны просто запрещен на время войны.

Резников пожаловался, что председатель Антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины Анастасия Радина и журналист "Украинской правды" Михаил Ткач (обратившие внимание общественности на несоответствие цен в документах на приобретенные для армии этих курток) проигнорировали его предложение заключить публичное пари относительно реальной стоимости приобретенной одежды.

"Соответственно, их обвинения в замене летних курток зимними были неправдой. Это полная безответственность - во время войны спешно публиковать непроверенную информацию о поставках ВСУ", - подчеркнул министр.

Скандал с куртками для ВСУ

25 августа издание "Украинская правда" опубликовало результаты расследования, в котором говорится о том, что осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку одежды для ВСУ. В частности утверждалось, что приобретенные летние куртки по дороге в Украину мистическим образом превратились в документах уже в зимние и соответственно подорожали втрое. Отмечается, что в то время одним из владельцев фирмы был племянник народного депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая.

Реагируя на публикацию, Резников предложил автору расследования и нардепу, обнаружившим несоответствие в документах, уйти из профессии, если выводы расследования окажутся ошибочными. Если же информация подтвердится, Резинков обещал уйти в отставку сам.

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