По словам министра, ни один поставщик не предложил цену ниже 80 долларов.

На фоне скандала вокруг многочисленных расследований украинских журналистов относительно возможной переплаты при закупке одежды для Вооруженных сил Украины осенью 2022 года министр обороны Алексей Резников созвал пресс-конференцию.

Как пишут "24 канал" и "Украинская правда", на ней министр продемонстрировал журналистам комплект зимней и летней формы, которые якобы были получены во время скандальной поставки. Кроме этого, он предложил убедиться, сколько весит та или иная военная одежда, чтобы снять вопрос о несоответствии веса в документах по поставкам. Также министр отреагировал на основные обвинения относительно стоимости одежды и компании, которая ее поставляла.

Летняя форма зимой - какие куртки поставили ВСУ

Резников, комментируя заявления журналистов о том, что по документам якобы турецкая сторона сообщала о передаче летней формы, а в украинских документах она фигурировала уже как зимняя, заявил, что бойцы не жаловались, что форма не подходила под сезон.

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"Если бы летняя форма была одета зимой, мы бы об этом уже услышали, 135 тысяч душ уже об этом сказали бы", – заявил Резников.

Резников объяснил, у кого закупали форму для ВСУ

По словам главы Минобороны, в целом зимней одеждой было обеспечено более 1 миллиона военных. Летней полевой формы, которой должно быть по крайней мере 2 комплекта на военного, закупали 2,3 миллиона единиц. Для этого было привлечено 30 контрагентов (9 иностранных поставщиков, 21 украинская компания). Он уверяет, что украинских производителей искал, чтобы пригласить к участию в закупках, департамент министерства, а иностранные контракторы присылали свои предложения самостоятельно.

Осенью и зимой 2022 года, говорит Резников, была оформлена поставка 180 тысяч единиц одежды для украинских защитников. 45 тысяч комплектов одежды до сих пор на складах, 135 тысяч розданы бойцам.

По словам министра, предложения по поставкам зимней формы поступали от 80 поставщиков. Департамент министерства по итогам проводил переговоры и заключал договоры. Таким образом одним из поставщиков стала скандальная Vector avia.

Форма по завышенной цене - Резников прокомментировал ценник

Журналисты находили зимние куртки от турецких брендов по цене около 30 долларов за единицу. Резников в свою очередь убеждает, что таких цен "не существует": средняя цена от 80 до 120 долларов, а для спецназа еще дороже – около 300 долларов.

Министр также утверждает, что компании, у которых закупали одежду, никогда не предлагали зимние куртки по цене менее 80 долларов.

"Хочу акцентировать, что контракты были заключены в сентябре 2022 года, проплаты состоялись в сентябре 2022 года – и поставки начали происходить. Странный инвойс [из публикаций СМИ] на турецком языке, который приводят, с ценой якобы в 29 или 30 долларов, датированный 9 декабря – я просто посмотрел, что там было в публикации, – когда поставки уже состоялись. Предложение этой компании было 83 или 85 долларов, как указано в контракте. Ни одного предложения от производителя не существовало никогда ниже 80-ти долларов, если речь идет о полноценной зимней куртке с капюшоном. Без капюшона, если не ошибаюсь, немного дешевле", – заявил министр.

Апеллируя к тому, что СМИ нашли старые объявления на OLX с предложением приобрести зимнюю куртку для военных за 1000 гривен, Резников заявил: "Ну, извините, можно, наверное, купить за тысячу гривен и "Луи Витон" – вопрос, что там находится".

Скандал с куртками для ВСУ - что надо знать

В начале августа издания "Зеркало недели" опубликовало расследование о прошлогодних поставках одежды для военных. Там отмечалось, что Минобороны Украины заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia на поставку летних курток по цене 29 долларов за единицу. Позже в украинских документах фигурировали уже зимние куртки по 86 долларов за единицу.

Общественный антикоррупционный совет при МОУ подтвердил, что поставлены были именно зимние (не летние, не демисезонные) куртки с турецких фабрик, и большую часть комплектов уже выдали. Претензий к стоимости закупленных курток у совета не было, недостатков в поставленной одежде не обнаружили.

Антикоррупционный комитет ВРУ, где обсуждались эти поставки, в то же время утверждал, что во время поставок могли использовать "схему поломанного инвойса". Там также прозвучало предположение, что фирма-поставщик, вероятно, была создана специально под эту закупку.

"Украинская правда" выяснила, что турецкая фирма Vector avia, занимавшаяся поставкой, имела отношение к племяннику народного депутата от "Слуги народа" Геннадию Касаю.

Министр обороны Алексей Резников предполагал, что цены в документах турецкой стороны могли заменить с целью уклонения от налогов в Турции.

Он также обещал, что уйдет в отставку, если факты из расследований журналистов будут подтверждены. В то же время в обратном случае он требовал от журналиста "УП" Михаила Ткача уйти с работы.

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