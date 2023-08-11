Стоимость экипировки резко возросла во время доставки.

В Минобороны Украины закупили куртки и шлемы для ВСУ по цене, завышенной в 3 раза.

Как говорится в расследовании ZN.UA, осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой "Vector avia hava araçlari" на поставку зимней одежды. По данным источников издания, эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тыс. курток на 20 млн долл. и 202 тыс. штанов на 13 млн долл.

"Цена была приемлемой как для зимней одежды. Куртки от турок шли по 86 баксов. Другой поставщик из Болгарии вез для Минобороны из Китая по 95 долл. Но проблема в том, что из Турции на самом деле ехали не зимние куртки, а летние", - пишет издание.

Видео дня

По данным журналистов, средний вес китайских курток был два килограмма. А турецкой - 1,1 кг. Это очень похоже на разницу между летней курткой и зимней теплой курткой. В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia.

"Здесь прекрасно видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долл. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. долл. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом преобразовании набрали государственный вес с 29 до 86 долл. за штуку", - говорится в материале.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз установил, что "поставленные по договору № VV2022-M1908 куртки ветровлагозащитные зимние и штаны ветровлагозащитные зимние не могут использоваться по своему целевому назначению". А зимняя одежда, которая ехала в Украину по другому договору № VV2022-М1708, границу в Молдове пересекала с документами 27 500 долл. за партию, а границу в Украине - уже за 367 500 долл. Более того, куртки из этой партии уже продаются на OLX.

Кстати, Минобороны втридорога покупало шлемы для бойцов. Чиновники министерства заказали и оплатили товар, который по документам значился как шлемы PASGT производства США с уровнем защиты NIJ ІІІА. По факту, это оказались шлемы с более низким уровнем защиты NIJ 2.

Эти эпизоды следствие якобы расследует в рамках производства в отношении экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.

Скандальные закупки в Минобороны

Несколько месяцев назад СМИ узнали, что Минобороны подписало соглашение на услуги организации питания воинских частей в 2023 году на 13,16 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1 тысячу гривен, что, по мнению издания, указывает на то, что для сделки была создана "фирма-прокладка".

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что начали расследование по закупке продовольствия для армии еще до огласки в СМИ. В частности, среди прочего следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала, в этот же день Кабмин уволил его. Также после скандала с закупкой Министерства обороны Украины продуктов для военных был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. Питание военных продолжили осуществлять по контрактам в прошлом году.

Вас также могут заинтересовать новости: