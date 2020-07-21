В Киеве после сообщений о минировании взрывотехники проверяют здания городского апелляционного суда и ТЦ Ocean Plaza

Информацию о минировании указанных объектов предоставили анонимы.

В Киеве в связи с анонимными сообщениями о минировании взрывотехники проверяют здания городского апелляционного суда и торгового центра «Ocean Plaza».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева и в Соломенском управлении полиции.

«По «Ocean Plaza» поступило сообщение. Сейчас выехали на место все службы, проверяют», - отметили в отделе коммуникации столичной полиции.

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В свою очередь, в Соломенском управлении сообщили о полученном анонимном сообщении о минировании Киевского апелляционного суда.

«В 11.20 поступило сообщение, и примерно в 11.40 началась проверка. На месте работают представители полиции Соломенского управления полиции. Отрабатывают прилегающую территорию. По количеству эвакуированных пока данных нет», - отметила сотрудник управления.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, утром в столице также проводится проверка территории возле станции метро «Минская».

Правоохранители сообщили, что взрывотехники уже обнаружили подозрительную коробку, которую обезвредили на месте, а остатки отправили на экспертизу.

Мэр Киева сообщил, что в ходе проверки территории вблизи ст. метро «Минская» изъято и уничтожено два самодельных взрывных устройства.

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