"Минирование" моста Метро: появились первые видео с места инцидента

Движение по мосту и работу нескольких станций метро ограничили.

Появились первые видео со столичного моста Метро и прилегающей к нему территории, где сейчас проходит проверка информации о возможном наличии взрывчатки.

Записи опубликовали свидетели и пассажиры метрополитена в Youtube.

На одном видео видно, что на подъездах к мосту образовались пробки, а к месту инцидента направляются пожарные. Также там дежурят несколько экипажей патрульной полиции.

Другое видео снято со станции метро "Днепр". Там стоит поезд, а пассажиров попросили покинуть вагоны. Как известно, из-за инцидента на мосту сейчас не работают несколько станций подземки.

Как сообщал УНИАН, в Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро, движение по сооружению перекрыто.

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