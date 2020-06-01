"Минирование" моста Метро: появились первые видео с места инцидента
Появились первые видео со столичного моста Метро и прилегающей к нему территории, где сейчас проходит проверка информации о возможном наличии взрывчатки.
Записи опубликовали свидетели и пассажиры метрополитена в Youtube.
На одном видео видно, что на подъездах к мосту образовались пробки, а к месту инцидента направляются пожарные. Также там дежурят несколько экипажей патрульной полиции.
Другое видео снято со станции метро "Днепр". Там стоит поезд, а пассажиров попросили покинуть вагоны. Как известно, из-за инцидента на мосту сейчас не работают несколько станций подземки.
Как сообщал УНИАН, в Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро, движение по сооружению перекрыто.
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