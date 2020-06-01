В Киеве из-за информации о минировании моста Метро не работают несколько станций подземки (список)

Специалисты проводят проверку.

В Киеве из-за информации о якобы минировании моста Метро закрыли несколько станций столичной подземки.

Как сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", не работают станции "красной" ветки.

"В связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", - говорится в сообщении.

Таким образом, приостановлена работа станций "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная".

В пресс-службе КП уточнили, что сейчас проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, в Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро.

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