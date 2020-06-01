В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро - движение перекрыто (фото)

По данным очевидцев, сейчас движение на мосту перекрыто.

В Киеве мост Метро перекрыт из-за сообщения о заминировании.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В полиции отметили, что на линию "102" поступил телефонный звонок от очевидцев о том, что на мосту Метро "какой-то человек заявляет, что мост заминирован и может взорваться".

Сейчас движение по мосту Метро перекрыто.

"В связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", - сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2019 года в Киеве на мосту Метро через Днепр Алексей Белько угрожал оружием и заявлял о намерении взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

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Полиция квалифицировала угрозу как подготовку к теракту. Мужчину задержали, взрывчатку при нем не нашли. Во время задержания он сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

19 сентября 2019 года начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме. Ему инкриминировали хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 ст. 259) Уголовного кодекса.

Задержанный рассказал полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и средств к существованию.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и управлять ими. В январе 2020 года стало известно, что Белько отправили в психиатрическое учреждение.

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