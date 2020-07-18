В Кривом Роге из-за поломки скоростного трамвая пассажиры покидали тоннель пешком (видео)

Вагон сломался в тоннеле между двумя станциями метротрама.

В Кривом Роге в субботу сломался вагон скоростного трамвая - пассажирам пришлось выходить из тоннеля самостоятельно.

Причины поломки на данный момент неизвестны, пишет "Первый Криворожский".

Как сообщают журналистам свидетели, трамвай поломался в туннеле между станциями метро "Мудреная" и "Бульвар Вечерний". Также криворожане сообщают, что среди пассажиров были пенсионеры и дети. Всех провели через тоннель, пассажиров должен забрать другой вагон.

По состоянию на 15:00, движение трамваев было восстановлено.

На видео с места события видно, что людям пообещали, что "назад поедет голубой вагон".

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге загорелся трамвай с пассажирами.

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