В Кривом Роге из-за поломки скоростного трамвая пассажиры покидали тоннель пешком (видео)
18:16, 18 июля 2020Происшествия
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Вагон сломался в тоннеле между двумя станциями метротрама.
Вагон остановился прямо в тоннеле / скриншот видео
В Кривом Роге в субботу сломался вагон скоростного трамвая - пассажирам пришлось выходить из тоннеля самостоятельно.
Причины поломки на данный момент неизвестны, пишет "Первый Криворожский".
Как сообщают журналистам свидетели, трамвай поломался в туннеле между станциями метро "Мудреная" и "Бульвар Вечерний". Также криворожане сообщают, что среди пассажиров были пенсионеры и дети. Всех провели через тоннель, пассажиров должен забрать другой вагон.
По состоянию на 15:00, движение трамваев было восстановлено.
На видео с места события видно, что людям пообещали, что "назад поедет голубой вагон".
Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге загорелся трамвай с пассажирами.
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