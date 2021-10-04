Инцидент в одесской маршрутке случился утром, авто было переполнено, узнали журналисты.

В Одессе пассажир забрызгал слезоточивым газом водителя маршрутки за отказ открыть дверь.

Об инциденте в Одессе сегодня утром сообщил один из местных Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что инцидент произошел в микроавтобусе, ехавшем по маршруту №148.

"Водитель не открывал двери и проезжал остановки...", – рассказали очевидцы.

Читайте такжеВ Одессе пассажиры трамвая подвинули авто копов, мешавшее проездуОдин из пассажиров в переполненном людьми салоне "залил" водителя из баллончика со слезоточивым газом.

Поездку пришлось прервать. Автобус остановился, и все пассажиры вышли, поскольку из-за неприятного запаха в салоне находиться было невозможно.

Также обнародовано соответствующее видео, на котором пассажиры громко просят остановить маршрутку.

Какова судьба пассажира, распылившего газ, и водителя – неизвестно. В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области заявили, что данный случай в соответствующем журнале регистрации отсутствует.

"За последние двое суток регистрации нет", – сообщили в главке.

Ранее в Одессе произошел еще один инцидент, связанный с маршрутками. В сети сообщили, что водитель одного маршрутного такси устроил гонки со своим коллегой из-за пассажиров и сбил подростка на пешеходном переходе. Пострадавший выжил и был госпитализирован.

Автор: Лариса Козовая