ДТП в Одессе случилось на пешеходном переходе, пострадавшего госпитализировали, узнали журналисты.

В Одессе водитель одного маршрутного такси устроил гонки со своим коллегой из-за пассажиров и сбил подростка.

Маршрутка сбила юношу на ул. Ицхака Рабина, пострадавший выжил, для него вызвали скорую помощь, сообщает Telegram-канал "Ху*вая Одесса" со ссылкой на сведения читателей.

По его данным, гонки из-за пассажиров устроили водители, работающие на маршруте №121.

"…водитель 121 маршрутки сбил подростка, обгоняя своего коллегу…, который припарковался выпускать людей прямо перед пешеходным переходом…", – говорится в сообщении.

Подростка сбили на пешеходном переходе, сообщил в Telegram одесский "7 канал". На канале отмечается, что пострадавшего госпитализировали.

На Ицхака Рабина (возле мебельного) 121 и 191 маршрутка устроили гонки за пассажирами. Они так увлеклись процессом, что не заметили ребенка на "зебре"....", – добавили журналисты.

Ранее СМИ писали, что в Одессе в начале августа пьяный водитель на авто BMW устроил гонки, разбил три машины и "влетел" в остановку общественного транспорта.

В результате аварии пострадал водитель иномарки и женщина. Пострадавших госпитализировали.

Автор: Екатерина Присяжнюк