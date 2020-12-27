В Одессе в маршрутном такси обнаружена шестилетняя девочка, одетая лишь в пижаму и тапочки.
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Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел накануне, 26 декабря.
«О шестилетнем ребенке, ехавшем в одной из городских маршруток без сопровождения взрослых, правоохранителям сообщила местная жительница. Девочка назвала полицейским свое имя, фамилию и заведение, в котором учится», - говорится в сообщении.
К поискам родителей ребенка немедленно подключились представители Департамента образования и науки Одесского городского совета, которые быстро вышли на связь с матерью девочки.
По словам женщины, она, уходя на работу, оставила дочь на отца.
Правоохранители устанавливают, каким образом малолетний ребенок оказался в маршрутке.
Как сообщил представитель подразделения ювенальной превенции главка Дмитрий Ревун, ребенку удалось помочь, благодаря неравнодушным людям, сообщившим о происшествии в полицию.
«Девочка в пижаме и шлепках (при температуре 2°C), оказалась в незнакомой части города, одна без сопровождения взрослых», - отметил Ревун.
Он подчеркнул, что после соответствующей правовой процедуры в суд будет направлено дело об административном правонарушении по статье 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
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