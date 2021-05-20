Алексей Волков вероятно причастен к убийству 35-летней киевлянки в 2016 году в Соломенском районе столицы.

В Киеве фитнес-тренера Алексея Волкова подозревают в убийстве любовницы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

46-летнего Волкова задержали еще 22 сентября 2020 года. Тогда было установлено, что мужчина приехал в дачный дом в селе Нижняя Дубечня вместе с девушкой. Во время ссоры злоумышленник схватил деревянную биту и начал наносить удары по ее голове и телу. В результате девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу и диагностировали многочисленные ушибы и переломы ребер, конечностей, а также травмы головы.

Задержанному сообщили о подозрении за покушение на убийство девушки, суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. До сих пор мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Впоследствии полицейские установили, что злоумышленник, начиная с 2012 года, встречался с женщинами и жестоко обращался с ними, о чем указывают показания потерпевших.

В ходе расследования стало также известно о вероятной причастности мужчины к убийству 35-летней киевлянки в 2016 году в Соломенском районе столицы.

19 мая Волкову сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения.

Как сообщают "Чрезвычайные новости", Волков неоднократно знакомился в интернете с девушками, шантажировал, вымогал деньги и избивал их. Он работал врачом-венерологом, а затем увлекся фитнесом и стал тренером.

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Автор: Денис Прядко