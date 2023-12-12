Во Львове уличное освещение приходится выключать вручную, а в Черновцах – трудности с оплатой проезда банковской картой.

Из-за масштабного сбоя в работе оператора "Киевстар", который вызвал отсутствие мобильной связи и интернета, в некоторых городах возникли проблемы с выключением уличного освещения, парковкой, оплатой за проезд.

Так, во Львове из-за проблем с "Киевстаром" отключать уличное освещение приходится в ручном режиме.

"Сегодня имеем нестандартную ситуацию. Из-за неисправности у оператора мобильной связи "Киевстар", все отключения линий электропередач уличного освещения приходится проводить в ручном режиме. Поэтому время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено", - говорится в сообщении горсовета Львов.

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А в Сумах из-за сбоя временно не будет работать система оповещения о воздушной тревоге.

Как сообщили в мэрии, на время устранения специалистами мобильного оператора технических неисправностей, оповещения во время воздушной тревоги будут осуществлять работники патрульной полиции и ГСЧС. Также горожан призвали отслеживать сообщения о воздушных тревогах на официальных информационных ресурсах.

В Ужгороде отсутствует возможность оплатить услуги платной парковки через терминал. Сейчас оплата осуществляется только через мобильное приложение Smart Uzhhorod.

В мэрии отметили, что скачать приложение можно в App Store и Google play market или же отсканировав QR-код.

В Ривненском горсовете сообщили, что из-за сбоя в работе мобильного оператора возникла проблема с функционированием "горячих линий" для горожан. Сейчас звонки принимаются на стационарные номера. Та же проблема возникла и в городе Днепр.

В Черновцах возможны временные трудности с оплатой проезда в коммунальном транспорте банковскими картами.

Как проинформировали в Черновицком троллейбусном управлении, все поездки регистрируются на валидаторе, однако средства за проезд будут списаны, как только возобновится работа сети.

Горожанам рекомендуют воспользоваться другими способами оплаты проезда, а именно: транспортными картами; QR-кодами приложений Приват24 и EasyPay; проездным билетом "Дневной"; билетом, приобретенным в терминале самообслуживания EasyPay, City24, Moneycom.

Кроме того, из-за сбоя в работе оператора "Киевстар" могут наблюдаться проблемы с работой некоторых банкоматов и терминалов "ПриватБанка", в том числе при оплате картой в магазинах.

Сбой в работе "Киевстар": что известно

Сегодня утром произошел масштабный технический сбой в работе компании "Киевстар" - отсутствует мобильная связь и интернет.

В "Киевстаре" заявили, что на компанию осуществлено мощную хакерскую атаку, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступ в интернет. Для фиксации обстоятельств и последствий атаки оператор привлек правоохранителей и работников специальных государственных служб, которые сейчас работают в офисе компании.

По данным "Киевстар", сейчас известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. Специалисты оператора работают над устранением последствий хакерской атаки для скорейшего восстановления сервисов.

Также оператор пообещал предоставить компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться его сервисами.

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