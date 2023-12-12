Хакеры вывели из строя ядро сети мобильного оператора.

Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети. Об этом изданию dev.ua рассказали источники в компании.

Кроме того, источники издания опровергли информацию об обысках правоохранителей в Киевстар, которую ранее распространяли некоторые Telegram-каналы.

Сбой в работе "Киевстар"

Утром вторника, 12 декабря, в работе украинского оператора Kyivstar произошел мощный сбой. Пользователи массово сообщают об отсутствии связи и интернета. Кроме того, не работает сайт оператора.

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В компании сообщили, что причиной сбоя стали технические проблемы. Специалисты уже пытаются их устранить.

Для продолжения использования мобильной связи украинцы начали прибегать к услугам национального роуминга, однако абоненты начали жаловаться, что он не работает.

В Министерстве цифровой трансформации Украины отметили, что национальный роуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

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