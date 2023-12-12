Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети. Об этом изданию dev.ua рассказали источники в компании.
Кроме того, источники издания опровергли информацию об обысках правоохранителей в Киевстар, которую ранее распространяли некоторые Telegram-каналы.
Сбой в работе "Киевстар"
Утром вторника, 12 декабря, в работе украинского оператора Kyivstar произошел мощный сбой. Пользователи массово сообщают об отсутствии связи и интернета. Кроме того, не работает сайт оператора.
В компании сообщили, что причиной сбоя стали технические проблемы. Специалисты уже пытаются их устранить.
Для продолжения использования мобильной связи украинцы начали прибегать к услугам национального роуминга, однако абоненты начали жаловаться, что он не работает.
В Министерстве цифровой трансформации Украины отметили, что национальный роуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.