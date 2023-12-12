Компания обещает компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора.

Стали известны подробности хакерской атаки на сеть мобильного оператора "Киевстар".

Как сообщил УНИАН представитель мобильного оператора, сегодня, 12 декабря, сеть связи "Киевстара" подверглась хакерской атаке.

"Сеть стала мишенью мощной хакерской атаки, ставшей причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет", – подчеркнул представитель.

Видео дня

Он отметил, что для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети компании, оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, которые сейчас работают в офисе компании.

Как уверяют в компании, по состоянию на сейчас известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. Специалисты оператора работают над устранением последствий хакерской атаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов.

"Киевстар" обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора. Приносим извинения абонентам за временные неудобства и благодарим за понимание", – заявили в компании.

Сбой в"Киевстар"

Напомним, утром 12 декабря в работе украинского оператора Kyivstar произошел мощный сбой – не работает сайт оператора, абоненты компании массово сообщают об отсутствии связи и интернета. Стало известно, что причина – технические проблемы. Впоследствии появилась информация, что причиной массового технического сбоя стала хакерская атака на ядро сети.

В Минцифры объяснили, почему не работает нацроуминг. Причина – "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

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