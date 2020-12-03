В Броварах Киевской области на путепроводе по улице Оникеенко из-за гололеда произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали девять автомобилей.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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"Легкий гололед и рекорд этой зимы: девять разбитых авто под Киевом в Броварах на путепроводе ул. Оникеенко. Несмотря на серьезные повреждения автомобилей чудом обошлось без погибших", - говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадали два человека. Один из них был госпитализирован, второй получил медицинскую помощь на месте.
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