По информации СМИ, мальчик сейчас находится в Днепропетровской детской областной больнице.

В пятницу, 4 сентября вечером 18-летний сын кандидата в мэры Кривого Рога от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Об этом сообщает местный житель Александр Таймурзин в Facebook.

«Прошлым вечером 18-летний сын Дмитрия Шевчика, директора ЦГОКа (Центральный горно-обогатительный комбинат - прим.) и кандидата в мэры от «Слуги Народа» сбил мальчика на пешеходном переходе. Младший Шевчик несся на своей иномарке, не остановился на красный сигнал светофора и едва не убил ребенка», – пишет Таймурзин.

Сообщается, что пострадавший 11-летний криворожанин получил серьезную травму: надкол черепа. Сейчас за его жизнь борются лучшие врачи.

Как пишет "Страна" со ссылкой на свои источники, в полиции подтвердили, что ребенка сбила машина, которой управлял Марк Шевчик. Также, как следует из справки, которая имеется в распоряжении издания, пострадавшего ребенка зовут Бугор Александр.

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Он получил закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка.

Кроме того, у ребенка перелом левого плеча без смещения, ушиб грудной клетки и таза.

Сейчас он находится в Днепропетровской детской областной больнице. Мама мальчика, Наталья Ивановна рассказала, что медики уже наложили ему гипс.

"Что я могу сказать, мы в больнице в Днепропетровске. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, наложили гипс, у нас левый перелом плеча, а в основном, больше травма головы. Пока две недели реабилитации, а дальше мы не в курсе", - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, 31 августа на съезде "Слуги народа" представили кандидатов в мэры крупных городов. Кандидатом от президентской партии в мэры Кривого Рога стал генеральный директор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Дмитрий Шевчик.

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Автор: Андрей Василюк