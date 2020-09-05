Дмитрий Шевчик заявил, что его сын потерял управление и выехал на пешеходный переход, где машина зацепила 11-летнего Сашу.

Кандидат от «Слуги народа» в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик прокомментировал ДТП с участием его сына Марка, вследствие которого пострадал 11-летний мальчик.

Как написал Дмитрий Шевчик на своей странице в Facebook, его сын потерял управление и выехал на пешеходный переход, где машина зацепила 11-летнего Сашу.

«В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины», – сообщил Дмитрий Шевчик.

Он отметил, что его сын Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП – он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией.

«Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации. Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка», – написал Шевчик.

ДТП с участием сына кандидата в мэры Кривого Рога

Житель Кривого Рога Александр Таймурзин сообщил, что 4 сентября вечером 18-летний сын кандидата в мэры Кривого Рога от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Эту информацию подтвердили источники издания «Страна». Сообщалось, что пострадавшего ребенка зовут Бугор Александр.

Мальчик получил закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка. Кроме того, у ребенка перелом левого плеча без смещения, ушиб грудной клетки и таза.

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Автор: Андрей Василюк