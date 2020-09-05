Кандидат от «Слуги народа» в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик прокомментировал ДТП с участием его сына Марка, вследствие которого пострадал 11-летний мальчик.
Как написал Дмитрий Шевчик на своей странице в Facebook, его сын потерял управление и выехал на пешеходный переход, где машина зацепила 11-летнего Сашу.
«В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины», – сообщил Дмитрий Шевчик.
Он отметил, что его сын Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП – он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией.
«Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации. Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка», – написал Шевчик.
ДТП с участием сына кандидата в мэры Кривого Рога
- Житель Кривого Рога Александр Таймурзин сообщил, что 4 сентября вечером 18-летний сын кандидата в мэры Кривого Рога от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе.
- Эту информацию подтвердили источники издания «Страна». Сообщалось, что пострадавшего ребенка зовут Бугор Александр.
- Мальчик получил закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка. Кроме того, у ребенка перелом левого плеча без смещения, ушиб грудной клетки и таза.
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