Новые эпизоды выйдут в скором времени.

Стриминговый сервис Netflix обнародовал новый трейлер популярного сериала "Ведьмак". Совсем скоро выйдет четвертый сезон с новым актером в главной роли.

Как сообщает Netflix, на экраны вернется тройка любимых персонажей - Геральт, Йеннефер и Цири. Однако им придется расстаться и принять новых союзников.

"После событий третьего сезона, изменивших континент, Геральта, Йеннефер и Цири разделяют война и множество врагов. Их пути расходятся, цели становятся более четкими, а вместе с тем к ним присоединяются неожиданные союзники. И если этим троим удастся принять свои обретенные семьи, возможно, у них появится шанс на окончательное воссоединение", - говорится в официальном описании.

Видео дня

Премьера четвертого сезона сериала "Ведьмак" состоится уже в скором времени. Новые эпизоды выйдут на Netflix 30 октября.

Ведьмак: 4 сезон - официальный трейлер

Замена актера в сериале "Ведьмак" - что известно

Напомним, что в сериале "Ведьмак" произошли большие изменения. В частности, актер, который играл главного героя, Геральта, Генри Кавилл, сообщил, что не появится в новых сезонах. Его заменил Лиам Хемсворт, известный по роли в "Голодных играх".

Это вызвало много обсуждений и скандалов в сети, однако, шоураннер проекта Лорен Шмидт-Гиссрич успокоила фанов. Она отметила, что несмотря на действительно большое количество сюрпризов, создатели постарались сохранить ту атмосферу истории, которая полюбилась зрителям.

"Будьте готовы к сюрпризам, будьте готовы принять, что все выглядит иначе, и знайте, что суть того, что вы любите, осталась неизменной. У нас также есть отличная возможность в середине сериала, перезапустить его - сказать: "Все иначе, мы выходим на старт с громким успехом. Это будет еще масштабнее и лучше", - подчеркнула она.

Недавно стало известно, что одному из персонажей сериала "Ведьмак" изменили пол.

Вас также могут заинтересовать новости: