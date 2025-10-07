Он признался, как война повлияла на его здоровье.

Жених и отец ребенка телеведущей Леси Никитюк, Дмитрий Бабчук, впервые за долгое время вышел на связь и рассказал о своей военной службе.

Дмитрий порадовал активностью в своем блоге в Instagram. Он попросил подписчиков задать ему вопросы. На самые интересные военный дал развернутые ответы.

Очевидно, что больше всего поклонников Бабчука интересует его служба, ведь время от времени Дмитрий появляется в соцсетях своей любимой Леси. Поэтому у него спросили, как он сейчас работает.

"Сутки дома, три года на работе", - с юмором ответил мужчина.

Военнослужащий рассказал и о своем состоянии здоровья, которое точно не улучшается во время выполнения боевых задач. Дмитрий отметил, что за последнее время сильно похудел и имеет проблемы со спиной.

"Порядок, поясница в "трусах" (семь протрузий). Похудел, довольно таки ощутимо, ну ничего, сейчас пару кубов теста и огня-огня", - написал Бабчук.

Также Дмитрий порадовал подписчиков новой фотографией со своей семьей. На кадре, который был сделан в лифте, можно заметить Лесю Никитюк, которая наклоняется над коляской с маленьким сыном. Сам же Бабчук удивил новой прической - он несколько отрастил свои вьющиеся волосы.

К слову, недавно Леся Никитюк показала новые фотографии с женихом-военным и их маленьким сыном.

