Важно научиться встречать каждый новый этап жизни вместе, создавая новые формы связи, отметил психолог.

Американский психолог Маркс Треверс раскрыл три секрета любви, которая длится дольше, чем искра. В своей статье для Forbes он акцентировал, что в жизни отношения постоянно проходят испытания, и порой кажется, что первоначальная искра угасла.

"Партнеры начинают видеть друг друга без розовых очков. Это естественно - отношения уже не выглядят так, как в первые месяцы. Многие в этот момент пытаются "вернуть магию", возродить романтику начала, надеясь, что это восстановит близость. Но правда в том, что отношения не должны навечно застревать в конфетно-букетном периоде. Они должны эволюционировать. Важно научиться встречать каждый новый этап жизни вместе, создавая новые формы связи, когда ваши судьбы переплетаются все глубже", - отметил психолог.

По его словам, пары, которые сохраняют любовь надолго, - не те, кто цепляется за "волшебство", а те, кто ищет новые способы поддерживать связь и устойчивость по мере перемен. И вот какие три секрета долгих отношений он перечислил:

Способность меняться вместе. Даже самые крепкие пары сталкиваются с тем, что жизнь идет не по плану. Главный фактор прочных отношений - умение адаптироваться вместе и воспринимать перемены как общий опыт. Исследование 2021 года, опубликованное в журнале PNAS, показало, что эмоциональные особенности партнера формируют его поведение, а оно, в свою очередь, влияет на качество отношений. Причем уровень стресса может усиливать или смягчать этот эффект. То есть удовлетворенность браком - это динамическое взаимодействие личностных черт, поведения и уровня совместного стресса. Если партнеры осознают, как стресс влияет на их взаимодействие, и подстраивают поведение, это помогает сохранить близость и удовлетворённость. Другое исследование, опубликованное в Journal of Social and Personal Psychology, показало: пары, которые ожидают, что оба партнёра будут меняться похоже, чувствуют большую стабильность и удовлетворение.

Поддержание здоровой взаимозависимости. Отношения теряют баланс, если один партнер тянет все на себе или если оба настолько сливаются, что теряют индивидуальность. Близость важна, но не менее важен баланс. Чрезмерная зависимость ведет к перекосу, а чрезмерная независимость - к отчуждению. В июле 2025 года в журнале Clinical Psychology Review вышел метаанализ 57 исследований о том, как пары справляются со стрессом, если один партнер страдает хроническим заболеванием. Выяснилось, что когда хотя бы один партнер проявляет поддержку, это повышает удовлетворённость отношениями у обоих. То есть реакция одного на стресс прямо влияет на обоих. Это подтверждает: чем больше партнеры воспринимают трудности как общие, тем крепче их связь.

Совместное стремление к росту. В начале отношений новизна создают ощущение, будто вы "созданы друг для друга". Но со временем неизбежно появляются трудности - и тогда важно, во что вы верите. Исследование 2024 года с участием более 900 пар показало: партнеры с так называемыми "судьбоносными убеждениями" сначала ощущают сильную эйфорию, но их удовлетворенность резко падает при первых проблемах. Они воспринимают трудности как знак, что "это не то". А вот пары с "установкой на рост" понимают: отношения требуют усилий и могут улучшаться. Их удовлетворпнность стабильнее, а трудности они видят как возможность стать ближе. Именно эта установка помогает им превращать препятствия в точки роста.

"Главная нить во всем этом - намеренность. Счастливые пары не ждут, что все само сложится. Они осознанно создают связь, которая с каждым этапом жизни становится только крепче. В конце концов, долговечная любовь - это не про поиск "идеального" человека, а про то, как двое вместе становятся лучшими партнёрами друг для друга", - констатировал психолог.

Напомним, ранее ученые развенчали самый главный миф о браке и свадьбе.

