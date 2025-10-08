Отчет экологического института предупреждает о нарушении безопасных границ основных процессов на Земле.

Человечество превысило безопасные границы уже семи из девяти планетарных границ и вошло в опасную зону. На этом этапе риск причинить неотвратимый, масштабный вред окружающей среде стремительно растет. Как пишет zmescience.com, такие выводы имеет отчет о здоровье планеты, сделанный на основе научной оценки Потсдамского института исследования влияния климата (PIK).

Как говорится в отчете, только два процесса из девяти остаются в безопасных пределах - это стратосферный озоновый слой и атмосферная аэрозольная нагрузка. А нарушенные границы - это изменение климата, целостность биосферы, изменение сухопутных систем, изменение циркуляции пресной воды, биогеохимических потоков и внедрение новых веществ, таких как пластик и синтетические химикаты. С этого года - это еще и подкисление океана.

"А более трех четвертей систем поддержки Земли не находятся в безопасной зоне. Человечество выходит за пределы безопасного рабочего пространства, увеличивая риск дестабилизации планеты" - прокомментировал отчет его соавтор, директор Потсдамского института исследования влияния климата (PIK) Йохан Рокстрем.

Ученые объясняют, что система планетарных границ функционирует подобно планетарной медицинской карте. Так же, как врач отслеживает кровяное давление и уровень холестерина, ученые отслеживают девять процессов земной системы - от стабильности климата до здоровья биосферы - которые имеют решающее значение для поддержания условий существования стабильной геологической эпохи, которая началась около 10 000 лет назад и называется голоцен.

Пересечение безопасной границы планетарной границы не означает немедленной гибели, но значительно повышает риск возникновения катастрофических переломных моментов, таких как разрушение Гренландского ледникового щита или отмирание амазонских тропических лесов, говорят ученые.

В отчете они подчеркнули взаимосвязанность этих кризисов: изменение климата усиливает потерю биоразнообразия, а вырубка лесов вызывает более сильные засухи. А загрязнение окружающей среды ослабляет способность океана поглощать углерод.

Кризис океана

Напомним, что отчет о состоянии планеты 2025 года, который подготовил институт PIK, впервые добавил новую мрачную веху: к списку нарушенных границ присоединилось подкисление океана. Отчет подтверждает, что граница закисления океана была нарушена. Поскольку океан поглощает CO₂ от сжигания ископаемого топлива, его химический состав меняется, становясь более кислым. Со времен промышленной революции pH поверхности океана снизился на 0,1. Это, казалось бы, небольшое число представляет собой примерно 30% увеличение кислотности.

Этот сдвиг выводит морские экосистемы за пределы безопасной среды. И последствия этого процесса уже заметны.

