Блогерша разместила провокационную фотографию.

Известная украинская блогерша Елена Мандзюк в очередной раз оказалась в эпицентре скандала. Она показалась в провокационном образе на границе с Польшей.

В своем блоге в Instagram Мандзюк рассказала, что недавно побывала за границей, а именно в Польше. Однако, больше всего внимание сети привлекла ее одежда.

Блогерша выложила новую фотографию. На кадре она позирует в своей машине в белом свитшоте с изображением Степана Бандеры и крылатой фразой: "Свободу не остановить".

"Дресс-код на границе с Польшей", - подписала это фото Елена.

Поскольку для поляков украинский деятель является противоречивой фигурой, подписчики блогера раскритиковали ее, отметив, что "это все равно, что прийти в Украину в футболке с Путиным".

На все упреки и хейт Мандзюк ответила довольно эмоционально:

"Как это можно подобное сравнить? Вчера, от украинцев в Польше, я получила такие замечания. Не от поляков! Закон у них такой не принят, а только ведется подобная антиукраинская политика, которую подпитывает Россия, а украинцы уже и ведутся. Мне стыдно за тех, кто не знает историю Украины, не уважают собственных героев, которые боролись за нашу свободу. До сих пор так легко прогибаются под еще советские мифы и не отстаивают наше наследие за рубежом!"

Блогер добавила, что имеет свою четкую позицию и не боится "ни россиян, ни поляков, ни кого-либо другого".

Не так давно Елена Мандзюк попала в другой скандал, назвав Харьков городом "ждунов".

