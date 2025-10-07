Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала, как относится к служебным романам. Она призналась, был ли в ее жизни подобный опыт.
По словам актрисы, роман с коллегой был у нее лишь один раз в жизни. В интервью Viva! Катя отметила, что это был ее бывший муж, российский актер Евгений Пронин.
"У меня был роман только один раз - с актером, который впоследствии стал моим мужем. Теперь - бывшим. Больше подобного опыта не было", - рассказала она.
Кузнецова подчеркнула, что не осуждает подобных отношений среди актеров, однако, сама больше не хочет подобного. По мнению звезды, лучше оставаться со своими коллегами друзьями, чем переводить это в нечто большее. В то же время она не исключает того, что когда-то снова может влюбиться в партнера на съемочной площадке.
"Я ни в коем случае не осуждаю тех, у кого это случается, но в моем случае - а я в кино уже более 20 лет - представьте, сколько было проектов, партнеров и возможностей... Для меня гораздо важнее остаться с ними в дружеских отношениях. Поэтому никаких скандальных романов или историй на площадке - ни тогда, ни теперь - не было. Но в жизни, конечно, возможно все", - отметила Екатерина.
Напомним, что несколько месяцев назад Екатерина Кузнецова сообщила о расставании со своим гражданским мужем, российским бизнесменом Максимом Аплиным. Актриса призналась, что стало финальной точкой в их отношениях.