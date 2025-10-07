Актриса рассказала, как относится к отношениям на работе.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала, как относится к служебным романам. Она призналась, был ли в ее жизни подобный опыт.

По словам актрисы, роман с коллегой был у нее лишь один раз в жизни. В интервью Viva! Катя отметила, что это был ее бывший муж, российский актер Евгений Пронин.

"У меня был роман только один раз - с актером, который впоследствии стал моим мужем. Теперь - бывшим. Больше подобного опыта не было", - рассказала она.

Видео дня

Кузнецова подчеркнула, что не осуждает подобных отношений среди актеров, однако, сама больше не хочет подобного. По мнению звезды, лучше оставаться со своими коллегами друзьями, чем переводить это в нечто большее. В то же время она не исключает того, что когда-то снова может влюбиться в партнера на съемочной площадке.

"Я ни в коем случае не осуждаю тех, у кого это случается, но в моем случае - а я в кино уже более 20 лет - представьте, сколько было проектов, партнеров и возможностей... Для меня гораздо важнее остаться с ними в дружеских отношениях. Поэтому никаких скандальных романов или историй на площадке - ни тогда, ни теперь - не было. Но в жизни, конечно, возможно все", - отметила Екатерина.

Напомним, что несколько месяцев назад Екатерина Кузнецова сообщила о расставании со своим гражданским мужем, российским бизнесменом Максимом Аплиным. Актриса призналась, что стало финальной точкой в их отношениях.

Вас также могут заинтересовать новости: