Актриса уже долгое время живет на две страны.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала о своей жизни в Испании. Сейчас она живет на два города - Киев и Барселону.

По словам актрисы, она еще не успела в совершенстве узнать Барселону, но часто приглашает к себе в гости друзей. В интервью Viva! Катя призналась, что выбрала Испанию за комфорт, ведь оттуда она может с легкостью добраться до других стран.

"Барселона позволяет мне много путешествовать: отсюда удобно добраться до Франции, Андорры - чтобы покататься на лыжах. Я обожаю путешествия, знакомства с новыми людьми, однако, саму Барселону еще не изучила полностью, хоть бывала здесь и в детстве. Друзья, подружки часто приезжают в гости - я всегда всех зову к себе. Если есть возможность, сажусь на самолет и лечу к кому-то, ведь многие мои друзья разбросаны по разным уголкам мира", - рассказала она.

Кузнецова отметила, что после завершения всех съемок она старается наслаждаться обычной повседневной жизнью. В частности, актриса высыпается сполна.

"Когда нет съемок, я живу абсолютно простой, будничной жизнью. Я очень люблю спать, поэтому часто просто высыпаюсь. Отдых - это важная часть моей жизни. Я живу под девизом: в любой непонятной ситуации накрываюсь полотенцем или пледиком - и сплю. Поэтому, когда нет съемочного процесса, я высыпаюсь, занимаюсь спортом. Люблю баре. В свободное время читаю книги - всегда беру с собой несколько и стараюсь их прочитать", - поделилась Екатерина.

Также Екатерина Кузнецова рассказала, как относится к служебным романам и были ли у нее отношения с коллегой-актером.

