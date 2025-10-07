Эпицентром российской атаки стало полтавское локомотивное депо.

Известный украинский журналист Константин Грубич поделился неприятным известием. Оказалось, что его родные оказались в эпицентре российской атаки в Полтаве.

Как отметил ведущий в своем Facebook, во время недавнего обстрела локомотивного депо получил повреждения его родной дом:

"Боже, как же мне в душе стукнуло, когда узнал о шахедном терроре локомотивного депо в Полтаве! Это же в полукилометре от моего родного дома! Прикованный 25 лет к постели брат Богдан Грубич пишет, что дом трясся, как груша, и стекло все же вылетело..."

Грубич вспомнил свое детство, которое было напрямую связано с пострадавшим депо. Как оказалось, это предприятие строил его родной прадед.

Видео дня

"Я же вырос в том депо, шнырял малым в каждом цехе... Мой прадед, Григорий Сухина, строил это депо еще при царе, ему, как мастеру, уже советы в 20-х годах прошлого века дали участок неподалеку. Так появился мой родной дом и двор на Дублянщине", - поделился ведущий.

Константин добавил, что очень болезненно перенес эту новость, ведь для него родительский дом и полтавское локомотивное депо - это светлые воспоминания из детства и юности.

"Когда я слышу "Полтавское локомотивное депо", то в воображении мгновенно зажигается теплым светом лампочка "детство". И вот уроды добрались и сюда. Уничтожили, разгромили. Слава Богу, люди все вроде бы живы. Как теперь все там восстанавливать - вопрос риторический. Силы землякам!" - написал он.

